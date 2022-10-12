



В Индии убили тигра-людоеда

В Индии застрелили тигра-людоеда, который убил 10 человек. Хищник терроризировал жителей окрестностей тигриного заповедника Валмики в Чампаране, на востоке Индии.



Большая кошка даже получила прозвище "пожиратель Чампарана". В операции по ликвидации хищника принимали участие 200 человек, сообщили официальные лица.



"Две команды въехали в лес на двух слонах в субботу днем, а третья команда ждала в том месте, где, как мы думали, выйдет тигр, и мы открыли огонь... чтобы убить его там", — сказал AFP начальник местной полиции Киран Кумар.



Операция по ликвидации тигра заняла почти 6 часов.



