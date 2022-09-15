



В Индии школьный автобус рухнул в ущелье: есть жертвы

В Индии школьный автобус с детьми рухнул в ущелье.



В результате аварии, по меньшей мере 16 человек погибли, еще 20 - получили ранения.



По сообщениям, автобус был переполнен. Он слетел со склона холма и упал с высоты 100 футов в ущелье на территории земли Джамму и Кашмир. Отмечается, что автобус вылетел за пределы дороги, когда водитель не справился с управлением.



Как сообщает The Mirror, по данным полиции, число погибших, вероятно, возрастет, так как несколько пострадавших были госпитализированы в критическом состоянии.