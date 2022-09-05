



В Индии с высоты рухнул аттракцион с людьми: видео

На ярмарке в индийском городе Мохали произошло ЧП: аттракцион "Башня свободного падения" рухнул с высоты 15 метров вместе с людьми.



Как сообщает издание OneIndia, авария произошла по причине неисправности механизма. На момент ЧП в кабине находились люди, в том числе дети.



На видео с места события видно, как движущаяся конструкция аттракциона поднимается и вместо плавного спуска резко падает вниз.



В результате инцидента пострадали около 20 человек, 10 из них были госпитализированы.



