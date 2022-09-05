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В Индии с высоты рухнул аттракцион с людьми: видео
05.09.2022 13:54 Ольга Белозерова

В Индии с высоты рухнул аттракцион с людьми: видео

На ярмарке в индийском городе Мохали произошло ЧП: аттракцион "Башня свободного падения" рухнул с высоты 15 метров вместе с людьми.

Как сообщает издание OneIndia, авария произошла по причине неисправности механизма. На момент ЧП в кабине находились люди, в том числе дети.

На видео с места события видно, как движущаяся конструкция аттракциона поднимается и вместо плавного спуска резко падает вниз. 

В результате инцидента пострадали около 20 человек, 10 из них были госпитализированы.

 

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