



В Индии предотвратили крупный теракт в еврейском центре

В результате совместной операции индийские силы безопасности при содействии израильских коллег арестовали двух граждан Пакистана, которые планировали осуществить в ближайшие дни террористическую атаку против общинного центра Хабада в Мумбаи.



Теракт намеревались совершить Мухаммад Имран Мохда Юнуса Хан и Мохда Юнуса Мохда Якуб Саки. Арестованные уже признались, что прошли подготовку за пределами Индии, у них обнаружено оружие, взрывчатка и дрон, а также фотографии “ХаБаДа”. Местная полиция считает, что подозреваемые вели постоянное наблюдение за этим центром.



На данный момент проверяется связь подозреваемых с КСИР. Израильскими силами безопасности принято решение усилить охрану еврейских объектов в Индии, которые традиционно привлекают немало туристов.



Представитель Хабада в Мумбаи, раввин Исраэль Козловский, сообщил, что в последнее время индийские полицейские “действительно усилили меры безопасности”.



Около месяца назад была сорвана попытка теракта против израильтян на Кипре. Там также одной из целей атак был местный центр Хабада, а за всем этим стоял КСИР. Через несколько дней после этого в Греции были арестованы 7 пакистанцев, завербованных Ираном для этого.