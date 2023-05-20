



В Индии пошел "дождь из червей"

Падение "ужасающих ленточных червей" с неба в штате Бихар попало на видео, передает NewYorkPost.



Инциндент состоялся в Бихаре – штате в Ост-Индии на границе с Непалом. На вирусных кадрах видно, как с неба падают тысячи червей. Дождь из белых существ покрыл дорогу и автомобили толстым слоем.



Сообщается, что испуганные местные жители начали прятаться в домах и закрывать свои магазины.



Примечательно, что это не первый случай в мире “дождя из червей”. Подобное уже наблюдалось в провинции Ляонин в Китае.