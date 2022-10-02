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В Индии перевернулся трактор с пассажирами: десятки жертв
02.10.2022 12:27 Ольга Белозерова

В Индии перевернулся трактор с пассажирами: десятки жертв

В Индии трактор с прицепом, в котором находились пассажиры, перевернулся и упал в пруд. 

В результате трагедии погибли 27 человек, еще по меньшей мере 20 получили ранения и травмы, сообщает New York Post.

Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, и трактор скатился в воду. 

Все жертвы являются паломниками, которые возвращались домой после религиозной церемонии в одном из местных храмов. 

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