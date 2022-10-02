



В Индии перевернулся трактор с пассажирами: десятки жертв

В Индии трактор с прицепом, в котором находились пассажиры, перевернулся и упал в пруд.



В результате трагедии погибли 27 человек, еще по меньшей мере 20 получили ранения и травмы, сообщает New York Post.



Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, и трактор скатился в воду.



Все жертвы являются паломниками, которые возвращались домой после религиозной церемонии в одном из местных храмов.