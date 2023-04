В Индии обрушился пешеходный мост с людьми: есть раненые, погиб ребенок

В индийском городе Удхампур, Кашмир, в пятницу, 14 апреля, в реку обрушился пешеходный металлический мост, на котором находились более 100 человек.



Трагедия произошла во время празднования весеннего сезона сбора урожая – погибла 10-летняя девочка, более 70 человек получили травмы, семь человек находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает Mirror.



В администрации города рассказали, что мост рассчитан на одновременное пребывание на нем не более 30 человек.

60 Injured As Footbridge Collapses During Baisakhi Celebration In Jammu https://t.co/xwXDQ5MIWP pic.twitter.com/mFtBacT6zB