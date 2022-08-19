



В Индии нашли тело солдата, пропавшего 38 лет назад

На леднике в самой высокой точке на границе между Индией и Пакистаном в Кашмире найдено тело солдата индийской армии, который пропал без вести 38 лет назад.



Согласно информации Associated Press, в мае 1984 г. этот военный и 17 его коллег находились на леднике, где на них сошла лавина. Тогда были найдены только 13 лет, еще пятеро считались пропавшими без вести.



15 августа группа солдат обнаружила на леднике человеческие останки с идентификационным жетоном. Он принадлежал Чандри Шекхару — солдату, пропавшему без вести 38 лет назад.