



В Индии чиновник осушил водохранилище, чтобы найти свой мобильный телефон

В Индии чиновник отдал приказ осушить водохранилище, чтоб отыскать собственный мобильный телефон. Из искусственного озера выкачали около двух миллионов литров воды.



Как сообщает BBC, индийское должностное лицо Раджеш Вишвас впустил свой смартфон Samsung стоимостью почти 1 200 долларов в водоем, когда делал селфи. Инцидент произошел в штате Чхаттисгарх, в центральной Индии.



Местным водолазам не удалось найти телефон, и Вишвас привез на место дизельный насос и начал откачку воды, длившуюся три дня. В результате водохранилище потеряло примерно два миллиона литров воды — этого достаточно для полива 600 гектаров сельскохозяйственной земли.



В конце концов, телефон нашли, но он уже не работал. Вишвас утверждал, что в нем находились конфиденциальные правительственные данные. Чиновника обвинили в злоупотреблении служебным положением и задержали. Продолжается следствие.

