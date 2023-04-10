



В Иерусалиме задержали женщину, якобы рисовавшую на стене маркером

Молодая женщина, исполнявшая обычай обхода Старого города Иерусалима, была задержана и допрошена ночью с воскресенья на понедельник после того, как утверждалось, что она рисовала на стене возле Ворот Милосердия.



Молодую женщину отпустили после вмешательства адвоката Моше Польски из организации "Хонну".



"Поведение полиции, которая направляет множество полицейских ресурсов на затягивание расследований, а иногда и проведение арестов в отношении несовершеннолетних, подозреваемых в совершенно незначительных правонарушениях, в то время, когда жители Иерусалима в целом и Старого города в частности страдают от серьезных беспорядков порядка вызывает недоумение. Я рекомендую израильской полиции сосредоточиться на поддержании безопасности жителей Иерусалима", — сказал он.

