



В Иерусалиме взорвался автомобиль

В результате взрыва газовых баллонов, хранившихся в автомобиле на сильной жаре, во время движения вблизи перекрестка Пат на юге Иерусалима взорвался автомобиль, водитель получил легкие ранения.



Кроме того, рядом с автомобилем стоял мужчина 30 лет, который получил легкие ранения от теплового излучения и осколков стекла.



В ходе предварительного расследования выяснилось, что водитель автомобиля приобрел несколько небольших баллонов со сжиженным газом и хранил их в своем автомобиле. В результате сильного нагрева произошла утечка газа. Во время поездки водитель зажег сигарету, что привело к взрыву газа и возгоранию автомобиля.

