Новости » Происшествия
В Иерусалиме взорвался автомобиль
18.07.2023 12:52 Аркадий Бочаровский

В Иерусалиме взорвался автомобиль

В результате взрыва газовых баллонов, хранившихся в автомобиле на сильной жаре, во время движения вблизи перекрестка Пат на юге Иерусалима взорвался автомобиль, водитель получил легкие ранения. 

Кроме того, рядом с автомобилем стоял мужчина 30 лет, который получил легкие ранения от теплового излучения и осколков стекла. 

В ходе предварительного расследования выяснилось, что водитель автомобиля приобрел несколько небольших баллонов со сжиженным газом и хранил их в своем автомобиле. В результате сильного нагрева произошла утечка газа. Во время поездки водитель зажег сигарету, что привело к взрыву газа и возгоранию автомобиля.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы