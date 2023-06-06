



В Иерусалиме умер от коклюша 10-недельный младенец





10-недельный младенец в Иерусалиме умер от коклюша, сообщило Министерство здравоохранения в понедельник, через несколько дней после предупреждения о тревожном росте заболеваемости в столице и особенно среди ультраортодоксальных общин, где уровень вакцинации ниже, чем в других группах населения.



У новорожденного появились симптомы коклюша в возрасте пяти недель, и две недели спустя он был госпитализирован. Министерство сообщило, что ребенок и мать не были привиты от этой болезни.



Коклюш – это очень заразное, но предотвратимое заболевание, вызываемое бактериями, которые легко распространяются воздушно-капельным путем. Это особенно опасно для младенцев, которые могут испытывать сильный кашель и другие симптомы – рвоту, лихорадку и насморк. В худших случаях может возникнуть апноэ (пауза в дыхании), цианоз (посинение) и смерть. Болезнь особенно опасна для малышей до полугода.



Вакцинация против коклюша включает серию прививок, начиная с двухмесячного возраста. Будущим матерям настоятельно рекомендуется сделать прививку от коклюша в третьем триместре, чтобы обеспечить защиту новорожденных, пока они не получат свою первую дозу.



Ранее в этом месяце министерство здравоохранения заявило, что в 2013 году число случаев коклюша увеличилось в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года всего с 17 случаями в первой половине 2022 года. Подавляющее большинство нынешних случаев приходится на Иерусалим и среди харедим. Девять случаев были выявлены в районе Тель-Авива.