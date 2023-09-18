



В Иерусалиме развесили знаки, предписывающие сегрегацию по половому признаку

В преддверии Рош ха-Шана в иерусалимском районе Ромема были развешаны знаки, незаконно предписывающие мужчинам и женщинам ходить на улице по специально выделенным дорожкам. Об этом сообщает “Едиот Ахронот”.



Таблички гласили: "По приказу раввинов: Семьи не должны разговаривать на улице вместе. Мужчинам – на дороге, женщинам – на тротуаре".



Жители района сообщили газете Yedioth Ahronoth, что это “не новое требование”, и что раввины приказали повесить знаки "для предотвращения смешения", учитывая большое количество пешеходов на улицах в преддверии праздника и наличие в районе большой синагоги.



В ответ на сообщение Ynet член совета Иерусалима Лора Уортон выехала на место и вызвала полицию. Она также приступила к демонтажу некоторых знаков.



Представитель полиции заявил: "Как только полиция узнала о том, что эти знаки были развешаны, патрульная машина полиции проверила район и сняла несколько обнаруженных знаков".

