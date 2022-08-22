



В Иерусалиме перекроют улицы из-за похорон раввина

В Иерусалиме с 13:00 для движения будут закрыты следующие магистрали: Йосеф Бен-Матитиягу, Малкей Исраэль, Брандес, Йермиягу, Бар-Илан, Шмуэль а-Нави на участке от улицы Йехезкель в сторону улицы Бар-Илан, и улица Леви Эшколь на участке между перекрестком Бар-Илан и перекрестком Мишмар а-Гвуль.



Это связано с похоронами одного из духовных лидеров религиозной партии ШАС раввина Шалома Коэна.



По мере продвижения похоронной процессии магистрали будут открываться.

