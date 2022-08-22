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В Иерусалиме перекроют улицы из-за похорон раввина
22.08.2022 12:30 Александр Юзовский

В Иерусалиме перекроют улицы из-за похорон раввина

В Иерусалиме с 13:00 для движения будут закрыты следующие магистрали: Йосеф Бен-Матитиягу, Малкей Исраэль, Брандес, Йермиягу, Бар-Илан, Шмуэль а-Нави на участке от улицы Йехезкель в сторону улицы Бар-Илан, и улица Леви Эшколь на участке между перекрестком Бар-Илан и перекрестком Мишмар а-Гвуль.

Это связано с похоронами одного из духовных лидеров религиозной партии ШАС раввина Шалома Коэна.

По мере продвижения похоронной процессии магистрали будут открываться.
 

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