



В Иерусалиме от посетителя клуба потребовали снять кипу на входе

В одном из клубов Иерусалима от одного из посетителей на входе потребовали снять кипу. Как сообщает сайт mynet, инцидент произошел в клубе "Ротшильд" 29 сентября.



Подруга мужчины рассказала, что случилось.



"Гуляя по городу, мы решили заглянуть в бар "Ротшильд", - говорит женщина. - На входе моего спутника попросили снять с головы кипу, а также цепочку спрятать под рубашку. Говорят, что дресс-код. С каких пор кипу стали запрещать в Израиле?"



По ее словам, они не стали спорить с охранниками и ушли.



"Тому, кто сказал моему другу снять кипу, я лишь желаю однажды стать достойным человеком и понять, что означает кипа для еврейского народа", - добавила она.



Владельцы клуба уже принесли свои извинения и заявили, что произошло "недоразумение".



"Дело в том, что это был новый сотрудник, который не знает наших правил. Он работает всего неделю, и, очевидно, не понял, что можно, а что нельзя. Мы еще раз проведем ему и другим работникам инструктаж. Сожалеем о случившемся", - сказали в администрации.