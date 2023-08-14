



В Иерусалиме мать потеряла сознание перед родами близнецов

В медицинский центр "Шаарей Цедек" 13 августа была доставлена 38-летняя женщина, беременная близнецами, которой была сделана полная сердечно-легочная реанимация без пульса после того, как она упала в обморок дома.



Бригада специалистов немедленно провела спасательные операции, в том числе экстренное кесарево сечение для обоих плодов. Близнецы родились без пульса. После проведения обширных реанимационных мероприятий медикам удалось восстановить пульс у новорожденных, и они в тяжелом состоянии были переведены в отделение интенсивной терапии недоношенных детей.



В то же время удалось восстановить пульс у матери, и она в очень тяжелом состоянии была переведена в отделение интенсивной терапии. Врачи продолжают наблюдать за матерью и детьми и оказывать им помощь.