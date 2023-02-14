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В Иерусалиме машина врезалась в дерево: пострадал водитель
14.02.2023 12:36 Алина Груднева

В Иерусалиме машина врезалась в дерево: пострадал водитель

Днем, 14 февраля, в Иерусалиме автомобиль на полном ходу врезался в дерево.

В результате аварии пострадал 60-летний мужчина.

Водитель получил тяжелые ранения, когда его машина столкнулась с деревом. Прибывшие на место происшествия медики оказали ему первую помощь и доставили его в больницу.

Полиция выясняет обстоятельства аварии. По предварительной версии, автомобиль столкнулся с деревом, поскольку водитель потерял над ним контроль, почувствовав себя плохо.
 

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