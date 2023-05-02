



В Иерусалиме мальчик с аллергией на молочные продукты чуть не умер от мороженого

16-летний житель Иерусалима случайно съел молочное мороженое, думая, что оно не молочное. Через несколько минут у него появились признаки опасной для жизни аллергической реакции. Находясь на прогулке в районе Шфела на Иудейских холмах, родители пострадавшего купили ребенку мороженое, предполагая, что оно не было молочным.



Однако, всего через несколько минут у него появились признаки тяжелой аллергической реакции , появились проблемы с дыханием и сыпь, образовался отек дыхательных путей, и ситуация стала опасной для жизни.



После того, как инъекция эпи-ручки не помогла, спасатели доставили мальчика под наркозом в больницу “Ассута Ашдод”, где его подключили к аппарату ИВЛ. Через сутки врачи смогли отключить пострадавшего от аппарата.

