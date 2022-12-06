



В Иерусалиме конфисковали сотни килограммов нелегального мяса

Израильская полиция конфисковала сотни килограммов нелегального мяса в ходе крупномасштабного рейда в нескольких мясных лавках в районе Абу-Тор в Иерусалиме.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Рейд проводился после того, как полиция получила сведения о том, что в некоторых магазинах в этом районе продается несъедобное мясо.



В одном из магазинов полиция обнаружила большое количество несъедобного мяса, 130 кг которого было контрабандой ввезено в Израиль из Иудеи и Самарии.



Владелец магазина был доставлен на допрос.