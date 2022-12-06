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В Иерусалиме конфисковали сотни килограммов нелегального мяса
06.12.2022 18:47 Ольга Белозерова

В Иерусалиме конфисковали сотни килограммов нелегального мяса

Израильская полиция конфисковала сотни килограммов нелегального мяса в ходе крупномасштабного рейда в нескольких мясных лавках в районе Абу-Тор в Иерусалиме.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Рейд проводился после того, как полиция получила сведения о том, что в некоторых магазинах в этом районе продается несъедобное мясо.

В одном из магазинов полиция обнаружила большое количество несъедобного мяса, 130 кг которого было контрабандой ввезено в Израиль из Иудеи и Самарии.

Владелец магазина был доставлен на допрос. 

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