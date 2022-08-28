



В Иерусалиме из-за сердечного приступа водитель сбил пешехода

В Иерусалиме у водителя автомобиля произошел в дороге сердечный приступ, из-за чего он сбил пешехода.

Об этом сообщает 13 канал.

Пешеход получил травмы средней степени тяжести, а водитель автомобиля в возрасте 80 лет - легкие травмы.

Уточняется, что из-за сердечного приступа водитель потерял управление своей машиной.

Автомобиль заехал на тротуар и начал откатываться назад, а находившиеся там граждане спасались бегством, чтобы избежать травм. Остановившись, водитель нажал на педаль газа, из-за чего машина врезалась в стену.

В результате аварии также повреждены несколько близлежащих транспортных средств.