Новости » Происшествия
В Иерусалиме из-за сердечного приступа водитель сбил пешехода
28.08.2022 11:03 Алина Груднева

В Иерусалиме из-за сердечного приступа водитель сбил пешехода

 

В Иерусалиме у водителя автомобиля произошел в дороге сердечный приступ, из-за чего он сбил пешехода.
 
Об этом сообщает 13 канал.
 
Пешеход получил травмы средней степени тяжести, а водитель автомобиля в возрасте 80 лет - легкие травмы.
 
Уточняется, что из-за сердечного приступа водитель потерял управление своей машиной.
 
Автомобиль заехал на тротуар и начал откатываться назад, а находившиеся там граждане спасались бегством, чтобы избежать травм. Остановившись, водитель нажал на педаль газа, из-за чего машина врезалась в стену.
 
В результате аварии также повреждены несколько близлежащих транспортных средств.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы