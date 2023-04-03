



В Иерусалиме автобус сбил коляску с шестимесячным ребенком

Днем, 3 апреля, в Иерусалиме автобус сбил коляску с шестимесячной девочкой.



Прибывшие на место происшествия медики оказали малышке экстренную помощь и доставили ее в больницу "Шаарей Цедек". Она находится в травматологическом отделении.



Врачи оценивают состояние девочки как критическое. Уточняется, что у нее диагностирована тяжелая травма головы. Малышке ввели успокоительное и подключили ее к аппарату ИВЛ.



Полиция приступила к расследованию обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.



