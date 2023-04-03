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В Иерусалиме автобус сбил коляску с шестимесячным ребенком
03.04.2023 16:18 Алина Груднева

В Иерусалиме автобус сбил коляску с шестимесячным ребенком

Днем, 3 апреля, в Иерусалиме автобус сбил коляску с шестимесячной девочкой.

Прибывшие на место происшествия медики оказали малышке экстренную помощь и доставили ее в больницу "Шаарей Цедек". Она находится в травматологическом отделении.

Врачи оценивают состояние девочки как критическое. Уточняется, что у нее диагностирована тяжелая травма головы. Малышке ввели успокоительное и подключили ее к аппарату ИВЛ.

Полиция приступила к расследованию обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

 

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