



В Иерусалиме арестованы десятки угонщиков автомобилей

Израильские СМИ сообщают о масштабной операции против арабских угонщиков автомобилей, проведенной полиции Иерусалимского округа.. Целью операции является обнаружение преступников, угоняющих автомобили в Иерусалиме или пытающихся вывезти уже угнанные автомобили со всей страны через город Иерусалим, пресечение краж автомобилей и привлечение к ответственности угонщиков.



За последние три недели сотрудники полиции Иерусалимского округа предотвратили угон 18 автомобилей, которые были изъяты полицейскими. Большинство из них были модели "Тойота", а некоторые - и двухколесные транспортные средства.



В ходе операции полиция Иерусалима арестовала 34 подозреваемых в краже автомобилей, большинство из которых были задержаны на месте преступления - внутри угнанных автомобилей, при попытке угнать их или при попытке вывезти на территорию Иудеи и Самарии. 20 из арестованных подозреваемых - палестинцы, находящиеся в Израиле нелегально, остальные - жители Восточного Иерусалима. Возраст воров, которые часто действовали группами, используя транспортные средства, составляет 16-37 лет.

