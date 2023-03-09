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В Иерусалиме арестованы 8 демонстрантов, в Тель-Авиве - 15
09.03.2023 16:33 Алина Груднева

В Иерусалиме арестованы 8 демонстрантов, в Тель-Авиве - 15

В четверг, 9 марта, в Иерусалиме полиция арестовала восемь протестующих против правовой реформы.

Семерых уже отпустили, а еще один был арестован у здания БАГАЦа за нападение на полицейского.

Остальные были задержаны и допрошены в связи с протестом в офисе аналитического центра "Кохелет". Демонстранты установили мешки с песком и протянули колючую проволоку у входа.

В свою очередь, в Тель-Авиве полиция арестовала 15 демонстрантов во время разгона протеста на шоссе Аялон.

 

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