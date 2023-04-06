



В Иерусалиме 60-летний мужчина стрелял в подростка

Сегодня ночью в Старом городе Иерусалима произошел инцидент, в результате которого 14-летний мальчик был ранен в руку.



Согласно сообщению полиции, подросток хотел напасть на мужчину 60 лет, который проживал в этом районе. В ответ на попытку нападения мужчина выстрелил в мальчика из лицензированного оружия. В результате подросток был ранен в руку, получив незначительные травмы.



Подозреваемый б задержан сотрудниками полиции и отправлен на допрос.



Обстоятельства инцидента выясняются.





