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В Иерусалиме 60-летний мужчина стрелял в подростка
06.04.2023 09:05 Ирина Демьянова

В Иерусалиме 60-летний мужчина стрелял в подростка

Сегодня ночью в Старом городе Иерусалима произошел инцидент, в результате которого 14-летний мальчик был ранен в руку.

Согласно сообщению полиции, подросток хотел напасть на мужчину 60 лет, который проживал в этом районе. В ответ на попытку нападения мужчина выстрелил в мальчика из лицензированного оружия. В результате подросток был ранен в руку, получив незначительные травмы.

Подозреваемый б задержан сотрудниками полиции и отправлен на допрос.

Обстоятельства инцидента выясняются.


 

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