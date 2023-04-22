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В Иерихоне перевернулся автомобиль: четверо пострадавших
22.04.2023 15:52 Алина Груднева

В Иерихоне перевернулся автомобиль: четверо пострадавших

В Иерихоне, недалеко от Наби Муса, перевернулся легковой автомобиль на открытой местности.

В результате аварии пострадали четыре человека.

Прибывшие на место происшествия медики оказали раненым первую помощь, после чего доставили их в больницы Хадасса Хар ха-Цофим и Шаарей Цедек.

Уточняется, что 40-летний мужчина получил тяжелые множественные травмы. Ему вкололи успокоительные и подключили его к ИВЛ.

Также ранение живота получила 8-летняя девочка. Легкие травмы получили 35-летняя женщина и 30-летний мужчина.

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