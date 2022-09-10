



В Хорватии в результате столкновения поездов три человека погибли, 11 ранены

В Хорватии между населенными пунктами Окучаны и Новска произошло столкновение пассажирского и грузового поезда.



Авария произошла около 21:30. Директор Хорватского института неотложной медицины Майя Грба Булевич рассказала, что восемь бригад скорой помощи были на месте трагедии в течение 35 минут после аварии, а после этого были вызваны еще четыре бригады из соседних округов. 11 пострадавшим, найденным на месте крушения, оказали помощь - семь человек были доставлены в Новую Градишку, три в Славонский Брод и один - в Пакрац.



В результате столкновения погибли три человека, среди раненых есть иностранцы. У двух выживших в столкновении сложные травмы. Жизни пострадавших ничто не угрожает.



На место аварии прибыл премьер-министр Андрей Пленкович. По его словампассажирский поезд врезался в товарняк примерно за 10 минут до своего прибытия в конечный пункт назначения - город Новска. Удар был настолько сильным, что вагоны пассажирского поезда вылетели из колеи.



"Есть предположение, что пострадавших может быть больше, потому что некоторые части поезда находятся не на путях и далеко друг от друга", – отметил премьер.



На месте серьезной железнодорожной аварии до сих пор продолжаются поиск пострадавших и следственные мероприятия. Вместе с государственной прокуратурой на месте происшествия находится Томислав Антун Бибер, главный следователь Агентства по расследованию аварий на воздушном, железнодорожном и морском транспорте.



"По некоторым данным, пассажирский поезд не остановился на стоп-сигнале", - сообщил Бибер, добавив, что причину, по которой поезд не сделал остановку, и детали трагедии установит следствие.