Новости » Происшествия
В Хорватии произошло землетрясение силой 4,8 баллов
16.02.2023 13:52 Наталья Богинская

В Хорватии произошло землетрясение силой 4,8 баллов

Землетрясение зафиксировали вблизи Риеки, третьего по величине портового города Хорватии. Толчки произошли на глубине 10 километров около 10:47 по местному времени.

Эксперты отмечают, что толчки, которые фиксируют на небольшой глубине, ощущаются сильнее, чем те, которые – на существенной глубине.
В RaspberryShake оценили землетрясение в 4,8.

Наиболее активно толчки ощутить жители Риеки. Но легкие колебания не обошли ряд городов Хорватии. В частности, и  столицу страны Загреб .
Информации о пострадавших и прогнозов повторных колебаний пока нет.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы