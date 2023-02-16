



В Хорватии произошло землетрясение силой 4,8 баллов

Землетрясение зафиксировали вблизи Риеки, третьего по величине портового города Хорватии. Толчки произошли на глубине 10 километров около 10:47 по местному времени.



Эксперты отмечают, что толчки, которые фиксируют на небольшой глубине, ощущаются сильнее, чем те, которые – на существенной глубине.

В RaspberryShake оценили землетрясение в 4,8.



Наиболее активно толчки ощутить жители Риеки. Но легкие колебания не обошли ряд городов Хорватии. В частности, и столицу страны Загреб .

Информации о пострадавших и прогнозов повторных колебаний пока нет.