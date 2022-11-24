



В Холоне зарезали репатрианта, работника больницы Ихилов



В израильских СМИ опубликовано имя мужчины, убитого на перекрестке Эйлат в Холоне вечером 23 ноября.



В Холоне был убит Юрий Волков, 52-летний житель Бат-Яма. Друг семьи Волкова рассказал, что он и его жена поехали смотреть квартиру в Холоне, ждали на перекрестке - и на зеленый свет начали переходить дорогу.



Мотоциклист подрезал их на красный свет и чуть не сбил - и жена успела его сфотографировать. Мотоциклист увидел, что женщина фотографирует, вернулся к ней и потребовал: "Принеси то, что ты сняла". Волков попросил его продолжить движение - и получил удар ножом в грудь от мотоциклиста.



Члены семьи шокированы случившимся и с трудом переваривали горькую новость о смерти их близкого человека. Его жена после дачи показаний следователям полиции ушла вся в слезах, а один из членов семьи упал в обморок.



После убийства нападавший скрылся с места преступления. Полиция начала его поиски, но пока не установила личность подозреваемого.



Волков около 20 лет работал санитаром в отделении скорой помощи больницы Ихилов вместе со своей женой. Директор отделения, Ахува Шломо, сказал, что он был "тихим, скромным человеком, преданным своей работе, лояльным к пациентам". как такое могло случиться? Я потрясена. Это не тот человек, который будет драться и применять насилие, это просто бред".