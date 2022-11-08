В Холоне в дороге образовалась дыра
Во вторник, 8 ноября, в Холоне в дороге образовалась дыра.
Провал образовался на бульваре Йерушалаим, недалеко от станции легкорельсового транспорта.
На месте происшествия работает мастер-инженер, а также представители муниципалитета. Причина обвала грунта выясняется.
"Этим вопросом занимается персонал легкорельсового транспорта. Дыра будет заполнена в ближайшее время, и ожидается, что все работы будут завершены примерно через полтора часа", - сообщает муниципалитет.
עיריית חולון: "מהנדס מנהל עבודה מטעם הרכבת הקלה נמצא במקום יחד עם נציגי העירייה, והעניין בטיפול אנשי הרכבת הקלה. הבור ימולא בזמן הקרוב והכול צפוי להסתיים בתוך כשעה וחצי" https://t.co/nYS8pjFO8t— החדשות - N12 (@N12News) November 8, 2022