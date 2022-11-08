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В Холоне в дороге образовалась дыра
08.11.2022 16:47 Алина Груднева

В Холоне в дороге образовалась дыра

Во вторник, 8 ноября, в Холоне в дороге образовалась дыра.

 
Провал образовался на бульваре Йерушалаим, недалеко от станции легкорельсового транспорта.
 
На месте происшествия работает мастер-инженер, а также представители муниципалитета. Причина обвала грунта выясняется.
 
 "Этим вопросом занимается персонал легкорельсового транспорта. Дыра будет заполнена в ближайшее время, и ожидается, что все работы будут завершены примерно через полтора часа", - сообщает муниципалитет.

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