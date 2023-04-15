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В Холоне травмированы трое детей, катавшиеся на игрушечном квадроцикле
15.04.2023 17:30 Алина Груднева

В Холоне травмированы трое детей, катавшиеся на игрушечном квадроцикле

Днем, 15 апреля, в Холоне трое малышей пострадали, перевернувшись на игрушечном электрическом квадроцикле.

В частности, травмы средней степени тяжести получили пятилетний и семилетний мальчики и трехлетний малыш.

По данным "Маарив", дети выкатились на дорогу, где их сбила проезжавшая машина.

Прибывшие на место происшествия медики оказали раненым первую помощь и эвакуировали их в больницу Ихилов. Дети получили травмы головы и конечностей.


 

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