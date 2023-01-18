



В Холоне сотрудник магазина накинулся с ножом на покупателя

Полиция арестовала 20-летнего жителя Холона по подозрению в нападении с ножом на человека.



Он работает продавцом в магазине.



По версии следствия, мужчина нанес удар покупателю на фоне ссоры по поводу купленного товара. Уточняется, что потерпевший пришел в магазин, чтобы вернуть вещь, купленную накануне.



Продавец отказался принять товар на том основании, что что он уже был использован. На этой почве между сторонами вспыхнул спор, который перерос в драку, в ходе которой сотрудник достал нож и дважды ударил клиента.



Пострадавший получил ранения, которые не угрожают жизни. Его госпитализировали. Полиция будет просить продления срока содержания подозреваемого под стражей.