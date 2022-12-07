



В Холоне обрушилась стена жилого дома, эвакуированы 16 семей



16 семей были эвакуированы из своих квартир на улице Пинхас Лавон в Холоне из-за обрушения стены, к которой был подключен электрический шкаф, во время работ по проекту ТАМА 38.



Во время заливки бетонной стены на четвертом этаже старая блочная стена обрушилась, и бетон вытек на лестничную клетку. Здание было объявлено опасным для жильцов, и вызванные на место происшествия пожарные вместе с инженерами-строителями приняли решение об эвакуации жильцов и распорядились отключить электричество и газ.



Городской инженер объявил, что обрушившаяся стена была восстановлена и в настоящее время опасности нет. Электрическая компания, со своей стороны, ожидает разрешения полиции и пожарной службы, чтобы восстановить отключенное электричество.



Цахи Тавив, вице-президент компании "Ницаним", которая осуществляет проект для 96 семей в нескольких домах в этом районе, заверил сегодня в беседе с жильцами, что опасность миновала и "через несколько часов и электричество вернется".



Тавив говорит: "С нашей точки зрения, у нас уже есть разрешение со вчерашнего вечера вернуться в здание, но мы ждем одобрения различных органов. Мы приехали вчера вечером, чтобы помочь жильцам, которые были эвакуированы, мы предложили им жить в одной гостинице, и мы оплатим им расходы."