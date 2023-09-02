



В ходе столкновений в Тель-Авиве ранен 121 человек

Счет раненых в ходе столкновений в южном Тель-Авиве и прилегающих районах пошел на сотни.



Корреспондент 12-го канала Бар Пелег опубликовал сводку пострадавших в ходе беспорядков в Тель-Авиве по состоянию на 15:00:



Шиба - 24 (22 легких, 2 тяжелых)

Ассаф Ха Рофе - 5 (4 легких, 1 средний)

Ихилов - 38 (12 тяжелых, остальные легкие-средние)

Вольфсон - 22 (2 тяжелых, остальные легко-средние)

Бейлинсон - 32 (2 средне-тяжелых, остальные легкие)



121 раненый, в том числе 16 тяжело.