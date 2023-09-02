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В ходе столкновений в Тель-Авиве ранен 121 человек
02.09.2023 15:55 Евгения Маркова

В ходе столкновений в Тель-Авиве ранен 121 человек

Счет раненых в ходе столкновений в южном Тель-Авиве и прилегающих районах пошел на сотни.

Корреспондент 12-го канала Бар Пелег опубликовал сводку пострадавших в ходе беспорядков в Тель-Авиве по состоянию на 15:00:

Шиба - 24 (22 легких, 2 тяжелых)
Ассаф Ха Рофе - 5 (4 легких, 1 средний)
Ихилов - 38 (12 тяжелых, остальные легкие-средние)
Вольфсон - 22 (2 тяжелых, остальные легко-средние)
Бейлинсон - 32 (2 средне-тяжелых, остальные легкие)

121 раненый, в том числе 16 тяжело.

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