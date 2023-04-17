



В ходе спецоперации США в Сирии убиты трое боевиков ISIS

Американские силы провели в воскресенье рейд против террористов ИГИЛ на северо-западе Сирии, сообщил официальный представитель США, сообщает ABC News.



Трое боевиков были убиты в ходе операции, и США устанавливают их личности. По словам чиновника, жертв среди американцев нет.



“Рейд привел к вероятной гибели высокопоставленного лидера ИГИЛ в Сирии, ответственного за планирование террористических атак на Ближнем Востоке и в Европе”, – заявил представитель Центрального командования США CENTCOM Джо Буччино в заявлении ABC News .



Ранее в этом месяце силы США ликвидировали высокопоставленного лидера ISIS в результате удара на северо-западе Сирии. Это был Халид Айдд Ахмад Аль-Джабури, который отвечал за планирование терактов в Европе и Турции, а также за развитие руководящей сети ISIS.