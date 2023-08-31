



В ходе протестов на шоссе Аялон ранены 6 полицейских, один - в тяжелом состоянии

В ходе акции протеста "Справедливость для Рафаэля" эфиопской общины, в районе шоссе Аялон, пострадали шесть сотрудников полиции, четверо участников акции были арестованы для допроса.



Один из полицейских был тяжело ранен брошенным в него острым предметом, он попал в реанимацию и перенес операцию на голове.



Ночью к раненому полицейскому приехал глава департамента полиции Тель-Авива Перец Амар.



עצור אחד לפחות בהפגנת "צדק לרפאל אדנה", במקום עימותים אלימים בין מוחים למשטרה@galdjerassi pic.twitter.com/02nuDYTrQC — גלצ (@GLZRadio) August 30, 2023

Опубликованные жесткие документальные свидетельства свидетельствуют о вспыхнувших там беспорядках. По данным милиции, некоторые из толпы бросали бутылки с зажигательной смесью и камни в полицию и прохожих, устроили поджог на Каплан, нападали на полицейских и гражданских лиц.Первые часы демонстрации, начавшейся в 18:00, прошли без инцидентов, хотя по шоссе Аялон было перекрыто демонстрантами примерно на час. Ближе к 22:00 началась ожесточенная конфронтация между примерно 15 протестующими и полицейскими. На видеозаписи, опубликованной в интернете, видно, как в группу протестующих и полицейских бросают бутылку с самодельным зажигательным веществом. Один из демонстрантов загорелся и тут же силами полиции и самих демонстрантов удалось потушить возгорание. Протестующий получил ранения средней тяжести и был доставлен в больницу бригадой MDA. В этом же инциденте незначительно пострадал сотрудник полиции, которому была оказана помощь на месте.После этого инцидента начались ожесточенные беспорядки между полицией и группой протестующих. Полиция начала применять шумовые гранаты, было произведено несколько арестов. В ходе столкновений кейсы, духовные лидеры общины, и другие присутствующие на месте событий пытались вклиниться между полицией и демонстрантами. Через некоторое время полиция взяла ситуацию под контроль.Ранее полиция заявила, что силы полиции и пограничной службы ведут борьбу с "бунтовщиками, которые в нарушение закона пришли на шоссе Аялон, после насильственного прорыва через полицейские барьеры безопасности, несмотря на объявления полиции о незаконности демонстрации, они продолжают действовать в нарушение закона и противостоять сотрудникам полиции, бросая бутылки и предметы".