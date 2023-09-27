В ходе эвакуация форпоста в Самарии произошли столкновения
Утром, 27 сентября, силы безопасности эвакуировали форпост Гиват Сде-Йонатан в Самарии, расположенный недалеко от поселения Маале-Михмаш.
В ходе операции завязались столкновения с поселенцами, вышедшими на акцию протеста против сноса их домов.
В итоге, четверо поселенцев были арестованы. На видео был снят момент, как один из офицеров говорит одному из протестующих: "Если приблизишься ко мне еще раз, я разорву тебя на восемь кусков".
В МАГАВе отметили, что в отношении действий офицера будет проведено расследование.
מפקד הפינוי סנ"צ מיקי ביטון לאחד התושבים: "עוד פעם אחת אתה מתקרב - אני מפרק אותך על שמונה". לתושב אחר שתיעד, לעג: "תצלם, תצלם טוב" pic.twitter.com/bsWTxJ4uur— אלישע ירד (@ElishaYered) September 27, 2023