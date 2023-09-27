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В ходе эвакуация форпоста в Самарии произошли столкновения
27.09.2023 12:14 Алина Груднева

В ходе эвакуация форпоста в Самарии произошли столкновения

Утром, 27 сентября, силы безопасности эвакуировали форпост Гиват Сде-Йонатан в Самарии, расположенный недалеко от поселения Маале-Михмаш.

В ходе операции завязались столкновения с поселенцами, вышедшими на акцию протеста против сноса их домов.

В итоге, четверо поселенцев были арестованы. На видео был снят момент, как один из офицеров говорит одному из протестующих: "Если приблизишься ко мне еще раз, я разорву тебя на восемь кусков".

В МАГАВе отметили, что в отношении действий офицера будет проведено расследование.
 

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