В ход пошли стулья: Массовая драка в венецианском кафе – видео

В Венеции на площади Сан-Марко историческое кафе превратилось в поле боя – официанты и туристы устроили там драку. Побоище произошло на уличной веранде после призыва персонала соблюдать правила посещения туалета, сообщило издание Italy24. Инцидент произошел еще на прошлой неделе, однако скандал стал публичным в последние дни после размещения в соцсетях видеоролика.



В тот день в Gran Caffè Chioggia пришли четыре туриста и заняли столик. А дальше, по словам очевидцев, несколько официантов начали их прогонять.

Как выяснилось, причина конфликта заключалась в том, что туристы слишком настойчиво выражали желание сходить в туалет. Официантам не понравилось, что посетители при этом даже не сделали заказ. Слово за слово, и в дело пошли не только кулаки, но и стулья. Часть персонала пыталась охладить пыл противоборствующих сторон, но это не помогло остановить драку.



В итальянских СМИ отметили, что по оценкам местных жителей, иногда поведение гостей города выходит за пределы приличия, но подобной грубой сцены еще не было в столь престижном месте.



“Все просто: официантам пришлось вмешаться и попытаться восстановить покой, пока не пришла полиция”, – заметил Эрнесто Панчин, возглавляющий Ассоциацию владельцев государственного бизнеса. По его словам, туалет в помещении предназначен для клиентов, но “нужно быть вежливым” и тогда никто не откажет в его посещении. Чтобы избежать таких конфликтов в будущем, он предложил сделать вход платным. И установить цену, как и в городских общественных туалетах – 1,5 евро.



Venezia, rissa al caffè in piazza San Marco: botte tra clienti e camerieri non si sa se è per uno scontrino alto o una mancia scarsa pic.twitter.com/HJQcQhfkhM