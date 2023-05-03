В Херсоне армия РФ ударила по гипермаркету: есть погибшие и раненные
Утром 3 мая (около 11 утра) армия РФ нанесла ракетный удар по гипермаркету, в результате чего известно о погибших и раненных. Херсон россияне атаковали 9 раз, выпустив 33 снаряда. Войска РФ били и по жилым кварталам населенных пунктов области. За прошедшие сутки россияне убили четырех человек, еще семеро – в результате обстрелов получили ранения, среди них 17-летний подросток.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в своем Telegram-канале.
"Херсон. Россия снова убила мирных украинцев. Сегодня около 11 утра враг нанес удар по единственному работающему гипермаркету Херсона. Трое погибших, пятеро раненых по состоянию на данный момент (11:25 - ред). Это работники и посетители заведения. Все оперативные службы находятся на месте. Оказывают помощь людям. С российскими убийцами нельзя договариваться. Их нужно привлечь к ответственности. Или уничтожить", – написал министр МВД Украины Игорь Клименко.
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Напомним, утром 3 мая российские войска ударили по Токаревке Дарьевской громады Херсонской области. Оккупанты били по жилым домам. По предварительной информации, один человек погиб, сообщила Херсонская ОВА, уточнив, что во дворе дома травмы несовместимые с жизнью получил 47-летний мужчина.
По данным ОВА, российские оккупанты в течение 2 мая 106 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области. Было выпущено 485 снарядов из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов, танков, беспилотников и авиации.
Херсон россияне атаковали 9 раз, выпустив 33 снаряда. Войска РФ били и по жилым кварталам населенных пунктов области.
За прошедшие сутки россияне убили четырех человек, еще семеро – в результате обстрелов получили ранения, среди них 17-летний подросток.