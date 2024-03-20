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В Харькове растет число погибших, под завалами еще 10 человек
20.03.2024 17:58 Раиса Вовк

В Харькове растет число погибших, под завалами еще 10 человек

Количество жертв в результате ракетного удара оккупантами по Харькову днем 20 марта увеличилось уже до пяти человек. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Только что из-под завалов спасатели извлекли тело пятого погибшего. Поисково-спасательная операция продолжается", - сообщил мэр города.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что под завалами могут оставаться до 10 человек. 
Поисково-спасательная операция продолжается.

Кроме пожара, вызванного обстрелом российских оккупантов, в Харькове горит одноэтажное складское здание на улице Грековской, в районе Левады. Ее тушат восемь подразделений на автоцистернах. 

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