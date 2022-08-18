



В Харькове погибли 17 человек, ранены 42 человека

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что массированный ракетный обстрел Харькова и Краснограда, устроенный россиянами, – это акт терроризма и нарушение всех существующих правил войны.



Российские террористы целенаправленно ударили ракетами по жилым домам в Слобожанском и Салтовском районах Харькова и Красноград. Также ракетным ударом уничтожено админздание в Холодногорском районе Харькова.



В течение дня спасатели разбирали разрушенные дома. К сожалению, из-под завалов извлекли тела еще 7 погибших. Таким образом, по состоянию на сейчас в Харькове погибли 17 человек, в том числе мальчик 2009 года рождения, ранены 42 человека.



В Краснограде от рук россиян в собственном доме погибли супруги. Их 12-летняя дочь была выброшена взрывной волной из дома во двор и получила серьезные ранения. Она доставлена ​​в Харьков, где медики оказывают ей необходимую помощь. Кроме того, в Краснограде еще 2 раненых.



За эти преступления против мирных жителей Харьковщины, как и за многие другие, Россия будет нести наказание.