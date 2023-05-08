В Хайфе застрелили 24-летнюю женщину
24-летняя Нан Абу Хит, мать 5-летнего мальчика, была застрелена сегодня ночью (между понедельником и днем) в автомобиле на улице Ахад Ха Ам в Хайфе.
Команда MADA, вызванная на место происшествия, обнаружила ее внутри машины с огнестрельными ранениями - и была вынуждена констатировать ее смерть.
Полиция начала расследование инцидента и приступила к сбору улик с места происшествия. В то же время ведутся поиски подозреваемых в совершении этого преступления. Молодая женщина, жительница города, полиции не известна.
Это убийство стало двадцатым за последние две недели.