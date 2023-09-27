



В Хайфе застрелен мужчина

Утром, 27 сентября, в Хайфе неизвестные застрелили 50-летнего мужчину.



Об этом сообщает 13-й канал израильского ТВ со ссылкой на заявление MADA.



Прибывшие на место происшествия медики обнаружили мужчину без признаков жизни. По факту убийства начато расследование.



"Мужчина лежал без сознания, пульса и дыхания, с проникающими ранениями тела. После осмотра мы были вынуждены констатировать его смерть", - сказано в заявлении.



Таким образом, с начала 2023 года в Израиле было совершено 183 убийства в арабском секторе.