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В Хайфе застрелен мужчина
27.09.2023 09:37 Алина Груднева

В Хайфе застрелен мужчина

Утром, 27 сентября, в Хайфе неизвестные застрелили 50-летнего мужчину.

Об этом сообщает 13-й канал израильского ТВ со ссылкой на заявление MADA.

Прибывшие на место происшествия медики обнаружили мужчину без признаков жизни. По факту убийства начато расследование.

"Мужчина лежал без сознания, пульса и дыхания, с проникающими ранениями тела. После осмотра мы были вынуждены констатировать его смерть", - сказано в заявлении.

Таким образом, с начала 2023 года в Израиле было совершено 183 убийства в арабском секторе.

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