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В Хайфе закрыли филиал “Кафе-кафе” из-за полной антисанитарии
21.12.2022 12:55 Наталья Богинская

В Хайфе закрыли филиал “Кафе-кафе” из-за полной антисанитарии

Во вторник вечером Министерство здравоохранения издало административное распоряжение о прекращении деятельности филиала “Кафе-Кафе”, расположенного в торговом центре “Гранд Каньон” в Хайфе, владельцы приглашены на слушание.

В ходе проверки было установлено, что предприятие находится в неприемлемом санитарном состоянии, “представляющем непосредственную опасность для здоровья населения”. 

Как указано в отчете инспекторов, в зоне обработки пищевых продуктов на кухне обнаружены десятки живых тараканов. Кроме того, размораживание мясных продуктов осуществлялось в холодильнике с пищевыми заготовками и готовыми к употреблению продуктами, что может привести к перекрестному заражению патогенными микроорганизмами. 

Также инспекторы обнаружили, что в холодильнике “Кафе-Кафе” плесень и ржавчину, также там были обнаружены мертвые тараканы и просроченные продукты.

Помимо этого, по имеющимся сведениям, кафе работало без лицензии на ведение бизнеса.

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