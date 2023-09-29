



В Хайфе в трех разных местах загорелось несколько автомобилей

В ночь с четверга на пятницу в трех местах Хайфы загорелось несколько автомобилей. В общей сложности пострадало не меньше десятка транспортных средств.



В ходе первого инцидента в районе Шаар был сожжен автомобиль и повреждены две машины, припаркованные рядом. Во втором случае на улице Яд Лабаним загорелся один автомобиль, а в третьем – на стоянке на улице Мосахима – загорелись шесть машин.



Имуществу был причинен серьезный ущерб. Полиция расследует инциденты.

