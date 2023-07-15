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В Хайфе в блокпост полиции бросили взрывное устройство
15.07.2023 21:37 Алина Груднева

В Хайфе в блокпост полиции бросили взрывное устройство

В субботу, 15 июля, полиция арестовала троих жителей Хайфа по подозрению в нападении на блокпост.

Он был установлен вечером в районе Адар для проверки транспортных средств на фоне напряженности в сфере безопасности и массовых акций протеста против правовой реформы.

По данным Walla, во время рутинных проверок офицеры полиции услышали громкий взрыв неподалеку. Как выяснилось, в блокпост было брошено взрывное устройство.

В результате атаки никто не пострадал. Подозреваемых заключили под стражу. Расследование продолжается.

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