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В Хайфе из-за непогоды обрушилась стена
12.04.2023 13:25 Алина Груднева

В Хайфе из-за непогоды обрушилась стена

В среду, 12 апреля, в Хайфе из-за непогоды обрушилась опорная стена одной из дорог.

Соответствующее фото опубликовал общественный вещатель "Кан".

Уточняется, что стена обрушилась на улице Яд Ле-Баним. Она обвалилась на дорогу, где были запаркованы автомобили.

Информация о пострадавших не поступала. Это произошло на фоне непогоды, которая обрушилась на всю страну, принеся дожди и сильный ветер.

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