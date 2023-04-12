В Хайфе из-за непогоды обрушилась стена
В среду, 12 апреля, в Хайфе из-за непогоды обрушилась опорная стена одной из дорог.
Соответствующее фото опубликовал общественный вещатель "Кан".
Уточняется, что стена обрушилась на улице Яд Ле-Баним. Она обвалилась на дорогу, где были запаркованы автомобили.
Информация о пострадавших не поступала. Это произошло на фоне непогоды, которая обрушилась на всю страну, принеся дожди и сильный ветер.
קיר תומך של כביש קרס ברחוב יד לבנים בחיפה, נזק נגרם לרכוש— כאן חדשות (@kann_news) April 12, 2023
(אורלי אלקלעי, צילום: דוברות כיבוי והצלה) pic.twitter.com/2VvLKkY5n9