



В Хайфе и Тель-Авиве за ночь ранены трое человек

35-летний мужчина находится в критическом состоянии после того, как его в ночь с 7 на 8 сентября ранили в мини-маркете в Хайфе. Он работал за прилавком в магазине, когда в него выстрелили двое мужчин, приехавших на мотоциклах. Сотрудники службы экстренной помощи доставили его в медицинский центр “Рамбам” в критическом состоянии.



В ходе другого инцидента со стрельбой рано утром 8 сентября двое охранников были застрелены возле тель-авивского ночного клуба “Арт-Клуб” после того, как не впустили нескольких посетителей.



“Это было на заправке рядом с клубом, а не у входа в клуб”, – рассказал владелец клуба общественной телекомпании “КАН-11”. “Их не впустили, они пошли на заправку, и там произошла стрельба. Они говорили по-арабски и по их тону было понятно, тоном, что они пришли не развлекаться, а драться”.



Утром в пятницу полиция сообщила, что в связи с инцидентом были арестованы 35-летний и 21-летний жители Ришон-ле-Циона. Пострадавшие охранники находятся в городской больнице “Ихилов” в состоянии средней степени тяжести.