В Хайфе и Тель-Авиве арестованы антиправительственные протестующие
Несколько протестующих арестованы в Тель-Авиве и Хайфе во время демонстраций против правительственной реформы судебной системы.
По словам организаторов протеста, по меньшей мере двое протестующих арестованы во время протестов в Хайфе и двое в Тель-Авиве.
По данным полиции, двое участников демонстраций в Хайфе в возрасте 45 и 68 лет были арестованы по обвинению в нарушении общественного порядка, один из которых напал на полицейского. Сегодня будет принято решение о том, будут ли им предъявлены обвинения.