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В Хайфе и Тель-Авиве арестованы антиправительственные протестующие
04.05.2023 14:41 Евгения Маркова

В Хайфе и Тель-Авиве арестованы антиправительственные протестующие

Несколько протестующих арестованы в Тель-Авиве и Хайфе во время демонстраций против правительственной реформы судебной системы.

По словам организаторов протеста, по меньшей мере двое протестующих арестованы во время протестов в Хайфе и двое в Тель-Авиве.


По данным полиции, двое участников демонстраций в Хайфе в возрасте 45 и 68 лет были арестованы по обвинению в нарушении общественного порядка, один из которых напал на полицейского. Сегодня будет принято решение о том, будут ли им предъявлены обвинения.
 

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