



В Хайфе и Тель-Авиве арестованы антиправительственные протестующие

Несколько протестующих арестованы в Тель-Авиве и Хайфе во время демонстраций против правительственной реформы судебной системы.



По словам организаторов протеста, по меньшей мере двое протестующих арестованы во время протестов в Хайфе и двое в Тель-Авиве.

Another arrest of anti-judicial overhaul protestors in Haifa... pic.twitter.com/uysS24M5qy — Jeremy Sharon (@jeremysharon) May 4, 2023

Police arrest anti-judicial overhaul protestors in Haifa... pic.twitter.com/s287jzAY3V — Jeremy Sharon (@jeremysharon) May 4, 2023

По данным полиции, двое участников демонстраций в Хайфе в возрасте 45 и 68 лет были арестованы по обвинению в нарушении общественного порядка, один из которых напал на полицейского. Сегодня будет принято решение о том, будут ли им предъявлены обвинения.