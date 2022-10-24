В Хадере мужчина едва не убил своего арендодателя
В Хадере 22-летний квартиросъемщик едва не убил своего арендодателя после выселения.
Известно, что 22-летний Элиэзер Тасембо напал на 43-летнего владельца квартиры после того, как ему сообщили о выселении.
Сообщается, что нападавший проник в квартиру к арендодателю и нанес ему удар по голове, пока тот спал. Завязалась драка, в ходе которой Тасембо достал нож и ранил мужчину.
Владельцу квартиры удалось выбежать в коридор и позвать на помощь соседей. На место происшествия прибыла полиция. До приезда полицейских арендодателю пришлось отбиваться от обезумевшего квартиросъемщика
После избиения пострадавшему многочисленными ранениями пришлось две недели провести в больнице.
За нанесение тяжких телесных повреждений обвиняемому грозит до 20 лет лишения