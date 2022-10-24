



В Хадере мужчина едва не убил своего арендодателя

В Хадере 22-летний квартиросъемщик едва не убил своего арендодателя после выселения.



Известно, что 22-летний Элиэзер Тасембо напал на 43-летнего владельца квартиры после того, как ему сообщили о выселении.



Сообщается, что нападавший проник в квартиру к арендодателю и нанес ему удар по голове, пока тот спал. Завязалась драка, в ходе которой Тасембо достал нож и ранил мужчину.



Владельцу квартиры удалось выбежать в коридор и позвать на помощь соседей. На место происшествия прибыла полиция. До приезда полицейских арендодателю пришлось отбиваться от обезумевшего квартиросъемщика



После избиения пострадавшему многочисленными ранениями пришлось две недели провести в больнице.



За нанесение тяжких телесных повреждений обвиняемому грозит до 20 лет лишения