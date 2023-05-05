В Гватемале проснулся вулкан Фуэго: эвакуированы 1000 человек
Более 1000 человек были эвакуированы в Гватемале после нового извержения самого активного вулкана Центральной Америки Фуэго в четверг.
Власти переселили 1054 человека из пяти общин, проживающих недалеко от Фуэго, во временное убежище, сообщают местные СМИ.
Агентство по чрезвычайным ситуациям Гватемалы, заявило, что вулкан представляет потенциальную опасность, такую как выброс пирокластических потоков и пеплопад.
В заявлении говорится, что облака горячего пепла могут затронуть до 100 000 человек в регионе после извержения вулкана Фуэго.
В результате извержения Фуэго в 2018 году погибли 194 человека, сотни людей пропали без вести, многие получили ранения и были вынуждены покинуть свои дома.