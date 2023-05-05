



В Гватемале проснулся вулкан Фуэго: эвакуированы 1000 человек

Более 1000 человек были эвакуированы в Гватемале после нового извержения самого активного вулкана Центральной Америки Фуэго в четверг.



Власти переселили 1054 человека из пяти общин, проживающих недалеко от Фуэго, во временное убежище, сообщают местные СМИ.



Агентство по чрезвычайным ситуациям Гватемалы, заявило, что вулкан представляет потенциальную опасность, такую ​​как выброс пирокластических потоков и пеплопад.

В заявлении говорится, что облака горячего пепла могут затронуть до 100 000 человек в регионе после извержения вулкана Фуэго.



В результате извержения Фуэго в 2018 году погибли 194 человека, сотни людей пропали без вести, многие получили ранения и были вынуждены покинуть свои дома.