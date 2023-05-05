Новости » Происшествия
В Гватемале проснулся вулкан Фуэго: эвакуированы 1000 человек
05.05.2023 16:21 Евгения Маркова

В Гватемале проснулся вулкан Фуэго: эвакуированы 1000 человек

Более 1000 человек были эвакуированы в Гватемале после нового извержения самого активного вулкана Центральной Америки Фуэго в четверг.

Власти переселили 1054 человека из пяти общин, проживающих недалеко от Фуэго, во временное убежище, сообщают местные СМИ.

Агентство по чрезвычайным ситуациям Гватемалы, заявило, что вулкан представляет потенциальную опасность, такую ​​как выброс пирокластических потоков и пеплопад. 
В заявлении говорится, что облака горячего пепла могут затронуть до 100 000 человек в регионе после извержения вулкана Фуэго.

В результате извержения Фуэго в 2018 году погибли 194 человека, сотни людей пропали без вести, многие получили ранения и были вынуждены покинуть свои дома.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы